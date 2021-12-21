Ziraat Bankası Genel Müdürü kur farkını kimin ödeyeceğini açıkladı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı kararları yorumladı.

Bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Çakar, "Buradaki maliyetin kamu bankaları ve ilgili bankalar tarafından karşılanması söz konusu değil. Bu maliyet Hazine tarafından karşılanacak" dedi.

Çakar'ın açıklaması şöyle: