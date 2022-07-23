Ziraat Bankası 'Demirören' sorusunu yine cevapsız bıraktı: 'Müşteri/banka sırrı'

Ziraat Bankası, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Alt Komisyonu toplantısında yazılı olarak sorulan soruları yanıtladı. Banka, Demirören Holding’in aldığı kredilere ilişkin soruyu “müşteri/banka sırrı” olduğu gerekçesiyle yine yanıtlamadı.

Duvar'dan Hazal Ocak'ın haberine göre, Ziraat Bankası ve iştiraklerinin 2019-2020 yıllarına ilişkin KİT Alt Komisyonu toplantısı 2 Mart 2022’de düzenlenmişti. CHP Milletvekili Kemal Zeybek ise bankadan, Demirören Medya firmasına ait kredilerin vadesinde ödenip ödenmediği ve yapılan tahsilat tutarlarına ilişkin bilgilerin iletilmesini istedi.

Banka, Zeybek’e verdiği yanıtta “Talep edilen bilgilerin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun ‘sırların saklanması’ başlıklı 73. maddesi kapsamında müşteri/banka sırrı olduğu mütalaa edildiğinden paylaşılması mümkün bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

Geçen yıl da yanıtlanmamıştı

Ziraat Bankası’nın 2017 ve 2018 yıllarına ait kesin hesaplarının görüşüldüğü TBMM KİT Komisyonu’nda, geçen yıl sorulan sorulara da yazılı cevaplar gönderilmişti. CHP Milletvekili Atila Sertel’in, “Demirören Grubu kredisi ödeniyor mu, taksite mi bağlandı, ödeme şekli nedir?” sorusu ile “Kemer Country arazisinin bankaya ipotek edildiği doğru mu? Bu arazilerin imara açılması için İBB’ye başvurulduğu ve ret cevabı alındığı doğru mu?” sorularının yanıtları “Banka/müşteri sırrı” gerekçesiyle yanıtlanmamıştı.