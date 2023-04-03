Zindaşti ve Burhan Kuzu'nun yanında yer alıyordu: Aliye Uzun silahlı saldırıya uğradı

İstanbul’da 7 yıl önce uyuşturucu baronu Naji Şerifi Zindaşti ile Ömer Erdal Akkartal arasında çıkan silahlı çatışmanın soruşturmasında adı geçen Aliye Uzun silahlı saldırıya uğradı.

Uzun’un Zindaşti ve Burhan Kuzu ile birlikte aynı karede çekilmiş fotoğrafları da gündem olmuştu.

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Zindaşti’nin ifadelerinde adı geçen Aliye Uzun, İstanbul Kadıköy’ün Bağdat Caddesi’nde silahlı saldırıya uğradı. Uzun’a, Suadiye’de yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi tarafından silahla ateş edildi.

Saldırıdan kaçmaya çalışan Uzun, diz kapağından vuruldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Aliye Uzun’un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sarıyer'deki çatışmada da adı geçmişti

Polis olayla ilgili çalışma yaparken Aliye Uzun’un ismi 2016’da uyuşturucu baronu Naji Şerifi Zindaşti ile Ömer Erdal Kartal adlı kişiyle Sarıyer’de yaşanan silahlı çatışmanın soruşturmasında yer almıştı.

Hiç kimsenin yaralanmadığı silahlı çatışma sonrası gözaltına alınan Zindaşti’nin verdiği ifade de Aliye Uzun ismi geçmişti. Bu soruşturma kapsamında da Uzun’un ifadesi alınmıştı.

Uzun'un Zindaşti ve Burhan Kuzu ile çekilen fotoğrafları gündem olmuştu

Aliye Uzun, Zindaşti ve Burhan Kuzu ile çekilen fotoğraflarla gündeme gelmişti. Zindaşti'yle bir dönem 'flörtleştiklerini' anlatan Aliye Uzun'un iktidarın önde gelen isimleriyle olan yakın ilişkileri de dikkat çekmişti.

Zindaşti ve Kuzu'yu tanıştırdığını belirten Uzun, “Bu şahsın ülkemize yatırım yapacağını düşündüğüm için Burhan hoca ile tanıştırdım. Daha sonra bu adamın yasa dışı işlerinin olduğunu öğrendikten sonra görüşmeyi kestim” demişti.

Zindaşti'den kendisini tehdit ettiği için şikâyetçi olduğunu söyleyen Uzun, “Zindaşti'yi ilk deşifre eden kişi benim” ifadelerini kullanmıştı.