Zincir marketlerde yeni dönem: Kağıt, file veya bez çanta bulundurmak zorunlu hale getirildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un imzasıyla poşet ücreti 25 kuruşa sabitlenirken zincir market ve zincir mağazalara kağıt, file veya bez çanta ve benzeri alternatif çok kullanımlık taşıma ekipmanlarından bulundurma zorunluluğu getirildi.

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslara eklenen yeni madde ise şöyle:

“Zincir market/mağazalar, kasalarında plastik poşetlerin yanı sıra kâğıt ve/veya bez ile file ve benzeri alternatif çok kullanımlık taşıma ekipmanı bulundurur ve müşteri tarafından talep edilmesi hâlinde ekipmanı ücretli/ücretsiz sağlar.”