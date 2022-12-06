Zincir marketlerde ekmek, sigara, alkol ve et satışına yasak talebi

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, ekmek, sigara, alkollü içecek, et, balık ve elektronik eşya satışının zincir marketlerde yasaklanması için talebini bakanlıklara iletti.

Haber Merkezi

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, zincir marketlere ilişkin talebini ilgili bakanlıklara iletti.

Palandöken, ekmek, sigara, et, alkollü içecek, mobilya, elektronik eşya, cep telefonu, beyaz eşya, hırdavat, ayakkabı, kıyafet, ev tekstili, deniz ürünleri, pastane ürünleri, otomobil araç gereçlerinin zincir marketlerde satılmaması gerektiğini söyledi.

Marketlerin pazar günleri kapalı olması, diğer günler ise sabah 10.00'da açılıp akşam 19.00'da kapanmaları istendi.

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