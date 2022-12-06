Sedat Peker onu işaret etmişti: AKP'li Metin Külünk sonunda konuştu

AKP'li Metin Külünk, Oğuzhan Uğur'un Youtube kanalı Babala TV'de açıklamalarda bulundu.

Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi olduğu iddialarına ilişkin konuşan Külünk, "10 bin dolar alan siyasetçi ben değilim. Siyasal yaşamda 50'nci yılım. Bizim bir mücadele ahlakımız var. İyilik engel tanımaz temelinde bir paradigmamız var. Çünkü biz aklımızın ve ruhumuzun, yüreğimizin huzur bulduğu yerdeyiz" dedi.

Külünk kendini aklamaya çalışarak, "Son 11 yılda hizmetine koştuğumuz insanımızın sayısı 500 bin. Ortalama günlük telefon görüşmem 100'den aşağı düşmüyor. Hiçbirisi bana hal hatır sormak için aramıyor. Dertlerine çare bulmak için arıyor. Gönül almak derdindeyiz" ifadesini kullandı.

Halktv'de yer alan habere göre, Külünk, 2015 seçimleri sırasında Sedat Peker'in kendisinin başını çektiği 'İyilik Engel Tanımaz' çalışmasına katkı sağladığını kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mayıs 2021'de TRT Haber yayınında, bir milletvekilinin Peker’den ayda 10 bin dolar aldığını iddia etmişti. Daha sonra bu milletvekilinin Metin Külünk olduğu ileri sürülmüştü.

Peker ise konuya ilişkin açıklamasında şöyle konuşmuştu:

"Metin abiyle Ömer Külünk diye bir yakını var mesela, nasıl ilişkimiz onu anlatayım. 'Tefeciler benim yeğenimin yerini almışlar elinden' dedi. O zamanın parasıyla 300 bin lira, dolar üzerinden hesaplayınca bugünün parasıyla 1,5 milyonu buluyor. 'Bir o tefecilerle konuşsan' dedi. Ya dedim Metin ağabey, ben ismimi unutturmaya çalışıyorum, o onu arayacak, o onu arayacak sanki ben tahsilat yapıyormuşum gibi. Dedim ağabey kaç para ben vereyim. O konuda ismi geçen bir iki iş adamı arkadaş var, biz ödeyelim dedik. İş para ödemeye gelince bir tek ben ödedim, tapuyu aldık verdik yeğenine. Biz para verdik mi böyle veririz.