Zincir market tepkisi: Tekel bayilerinin büyük bölümü bugün kepenk kapattı

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş dün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Fiyat geçişini, odalar yerine metro marketten öğreniyoruz. Ayıp artık ayıp. Türkiye geneli dükkanları kapatıyoruz. Firmaların ürün vermemesi telefonları açmamaları sebebiyle muhatap bulunamadığından zincir marketlerin otomatik yüzde 40 zam yapmaları bizlerin ticaretine sekte vurmuştur, ülkemiz adına geçmiş olsun. Ya zamlar açıklansın ya da ürün versinler" demişti.

'Zincir marketlere bilgi verildi, bize verilmedi'

Konuya dair soL'a konuşan Özgür Aybaş, "Yapılacak olan zamların bilgisi bize gelmedi. Marketler bahsi geçen ürünlere zam uyguladı ancak biz uygulayamadık" dedi.

Zincir marketlerin güncel liste gelmeden zam uygulayabildiğini aktaran Aybaş "Biz kurumsal olmadığımız için müşteriler direkt bizimle muhatap oluyor. Bu yüzden fiyatı güncellenmiş ürün listesi gelmeden ürünlere zam yapmamız mümkün değil. Zam uygulanması durumunda müşterilere güncellenmiş ürün listesini göstermemiz gerekiyor" diye konuştu.

Sigara grubunda gelişme olduğunu ve güncel listenin yayımlandığını belirten Aybaş "Tekel bayilerin dükkan kapatması üzerine alkol grubunda da güncel listenin gün içerisinde yayımlanmasını bekliyoruz. Firmalar bizimle irtibata geçti ve ürünleri zamlı şekilde satışa sunabileceğimizi belirtti ancak dediğim gibi liste gelmeden zam yapamayız" dedi.

Dün tüm Türkiye'deki tekel bayilerin yüzde 90'ının kepenk kapattığını ifade eden Aybaş, devam eden dükkan kapatma eyleminin bugün de yüzde 50'nin üzerinde tekel bayi ile devam ettiğini aktardı. Aybaş, zamlı içki fiyat listesi yayınlanana kadar dükkan kapatmaya devam edileceğini söyledi.