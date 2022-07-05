Zimbabve para biriminin değer kaybı nedeniyle 'altın madeni para' basıyor

Zimbabve'de yerel para biriminin dolar karşısındaki değer kaybı ve önlenemeyen enflasyon sebebiyle altın madeninden madeni para basılacağı duyurdu.

Reuters'in haberine göre Zimbabve Merkez Bankası Başkanı John Mangudya dün yaptığı açıklamada, altından madeni paraların 25 Temmuz itibariyle tedavüle gireceğini duyurdu. Mangudya, altın madeni paraların satışının uluslararası altın piyasasında geçerli döviz ve üretim maliyetlerine endekslenerek yapılacağını belirtti.

"Mosi-oa-tunya" adı verilen altın madeni paraların Viktorya Şelalesi'nden esinlendiği söyleyen Mangudya, altın paraların nakde dönüştürülebileceğini veyahut piyasalarda alınıp satılabileceğini sözlerine ekledi. "Mosi-oa-tunya" madeni paraları bir ons altın içerecek.

Geçen hafta Zimbabve'de, politika faizini iki katından fazla artırarak yüzde 80'den yüzde 200'e çıkarılmıştı. Zimbabve Merkez Bankası, piyasalarda güveni tekrar sağlamak için gelecek beş yılda ABD doları üzerinden işlemlerin yapılmasını planladıklarını açıklamıştı.