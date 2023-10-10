Zikir sırasında karınlarına şiş batırılmıştı: Çocukların babaları tutuklandı

Şanlıurfa'da Rufai tarikatına ait dergahta zikir sırasında karınların şiş batırılan çocukların babaları gözaltına alındı.

Kentte, Rufai tarikatı mensuplarının bir araya gelerek zikir çektiği sırada 4 çocuğun vücuduna şiş saplandığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

Sosyal medyada paylaşılmasıyla tepkiye yol açan görüntüler üzerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ismi açıklanmayan 4 çocuğun devlet korumasına alındığı açıklanmıştı.

DHA'da yer alan habere göre, görüntülerin incelenmesinden sonra çocukların vücuduna şiş batırdığı belirlenen Suriye uyruklu Abdullah El Abdu, İsmail Alcesem, Bahattin Alcesem ve Ahmet Alcesem polis ekipleri tarafından gözaltına aldı.

Emniyette sorgularına başlanan Suriye uyruklu şüpheliler, vücuduna şiş batırılan çocukların kendi çocukları olduğunu ifade etti.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu Abdullah El Abdu, İsmail Alcesem, Bahattin Alcesem ve Ahmet Alcesem çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından, 'Küçük çocuğa işkence ve eziyet etme' suçlamasıyla tutuklandı.