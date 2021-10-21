Zihinsel engelli çocuğu istismar eden üvey babanın davası ertelendi

İzmir’in Dikili ilçesinde üvey babası Şevki Çömlek tarafından istismara maruz bırakılan zihinsel engelli çocuğa ilişkin açılan davasının 2’nci duruşması Bergama Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada taraf avukatları, çocuğun annesi ve sanık avukatı hazır bulunurken, tutuksuz yargılanan sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, duruşmada çocuğun müşteki annesi, sanığın beyanlarının asılsız olduğunu ve suçtan kurtulmak için aleyhinde beyan verdiğini belirtti.

Müştekinin avukatı, sanığın tanıklarının olayla ilgili bilgi ve görgülerinin olmadığını ifade ederek, mahkemede dinlenilme taleplerinin ret edilmesi talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, müşteki avukatının talebini ve İzmir Barosu’nun davaya müdahillik talebini de reddetti.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, çocuğun eğitim gördüğü okullarda cinsel istismar olayıyla ilgili şikayetçi olup olmadığına dair yazıların cevabının beklenmesine karar vererek, bir sonraki duruşmayı 8 Şubat 2022 tarihine erteledi.