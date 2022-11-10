Çiftçiler Sendikası, zeytinlik alanlarında madencilik faaliyetini öngören düzenlemenin iptal edildiğine yönelik açıklamada bulundu.

Sendikadan yapılan açıklama "Zeytinlikler kazandı!" denilirken, şu ifadeler kullandı:

"Zeytinlik alanlarda madencilik faaliyeti yapılmasına yönelik yönetmelik değişikliğine, yayımlandığı gün Sendikamız tarafından dava açılmıştı. Açılan davada, Danıştay 8. Dairesi, Zeytincilik Kanunu’na aykırı olarak, yönetmelikle zeytinlik alanlarında madencilik faaliyeti yapılmasına izin verilmeyeceğini belirterek, ilgili yönetmeliğin yürütmesini durdurmuştu. Davalı Bakanlık tarafından dosyaya Danıştay’da itiraz edilmişti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, İtiraz sonrasında da, yargılamanın hem Danıştay 8. Dairesi hem de Danıştay 10. Dairesinden oluşan müşterek bir heyetle karara bağlanması gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararını kaldırmıştı. Bu karar ardından, Danıştay tarafından müşterek bir heyet oluşturuldu. Oluşturulan müşterek heyet verdiği kararda, Zeytincilik Kanunu uyarınca zeytinlik alanlarda madencilik yapılamayacağına hükmetti. Bu karar Çiftçiler Sendikası’na dün tebliğ edildi."