'AKP Topbaş zamanında yapamadığı satışı İmamoğlu eliyle CHP'ye yaptırıyor' 

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, mülkiyeti belediyede olan, Beşiktaş’ta bulunan 63 dönümlük Boğaz manzaralı Swiss Otel arazisinin satışına onay verirken, CHP bu satışa Topbaş döneminde itiraz etmişti.

Swiss Otel arazisinin satış ihalesinde kriz çıktı

AKP, MHP, CHP ve İYİP'in "evet" oyu verdiği oylamada, 2 CHP’li ve 2 İYİP'li meclis üyesi, partilerinin grup kararlarına karşın "ret" oyu kullandı. Ret oyu veren iki CHP'li meclis üyesi Mehmet Ali Tüysüz ve Özgür Öz olmuştu.

İBB Meclis üyesi Mehmet Ali Tüysüz satışın İBB Meclisi'nde onaylanmasına ve ihraç taleplerine ilişkin son durumu soL'a değerlendirdi.

'AK Parti Kadir Topbaş döneminde yapamadığı satışı, Ekrem İmamoğlu eliyle CHP'ye yaptırıyor'

Tüysüz "Otelin satış yetkisi Meclis'e oy çokluğuyla verildi. Ben ve Özgür Öz ret oyu verdik. Sonuçta henüz satış yapılmadı. Ekrem İmamoğlu'na bu yetki verildi, henüz ihalesi yapılmadı. İhale edilir de, satılırsa olayı biz mahkemeye taşıyacağız. Kararlıyız. Burada kamu yararı görmüyoruz. Bizim Ekrem İmamoğlu'yla, partiyle şahsi bir meselemiz yok. Bana göre AK Parti Kadir Topbaş döneminde yapamadığı satışı, Ekrem İmamoğlu eliyle CHP'ye yaptırıyor" açıklamasında bulundu.

'Savunma yapmayacağım'

İhracımızla ilgili bize bildirilmiş bir şey yok diyen Tüysüz "İhracımızla ilgili dosyamız hazırlandı, İl'e gönderildiğini biliyorum. Dosyamızı gönderen görevli arkadaşa sorduk, "Evet dosyanızı İl'e gönderdik" dedi. İl'den bize bir şey gelmedi. Savunma yapın derlerse, savunma yapmaya gitmeyeceğim. Özgür Bey de gitmeyecek. Oraya gitmek suçu kabul etmektir. Biz burada biz suç olduğunu düşünmüyoruz" dedi

"Çıkan karar grup kararı olduğu için biz disipline gidiyoruz" görüşünü ileten Tüysüz "Grup kararı yanlışsa, karşı çıkmak da en doğal hakkımız, biz noter değiliz. Biz seçilmişiz. Bizi seçenlere karşı da sorumluluklarımız var" diye konuştu.

Tüysüz Özgür Öz'ün de tüm bu başlıklarda aynı düşündüğünü ve birlikte hareket ettiklerini belirtti.

İhale iptal edilmişti

2009 yılında Kadir Topbaş döneminde arazinin satışı için karar alınmış, ancak dönemin CHP'li belediye meclis üyeleri Serdar Bayraktar ve Hakkı Sağlam’ın açtığı dava sonucunda satış mahkeme tarafından iptal edilmişti.

Otel ve ağaçlık alanın bulunduğu arazinin satış ihalesinin iptal süreci şöyle gelişmişti: İBB, Swissotel’in bulunduğu araziyi 1989 yılında “yap-işlet-devret” modeliyle ihaleye açtı. İhaleyi alan Anadolu Japan Turizm A.Ş.’ye oteli 43 yıl (2032’ye kadar) kullanma hakkı verildi. İhaleden 21 yıl sonra İBB bir ihale daha açtı ancak bu kez arazinin satışı içindi. 2032 yılına kadar oteli kullanma hakkını elinde bulunduran firma, oteli ve arazilerini 422 milyon TL’ye satın aldı. CHP’li İBB Meclisi üyeleri Serdar Bayraktar, Hakkı Sağlam ve Tuncer Özyavuz, kira süresi dolmadan yapılan satış ihalesinin yeterli rekabet ortamının oluşmasını engelleyeceği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. İstanbul 7. İdare Mahkemesi, 2012’de otelin satış ihalesini iptal etti. İptal kararının sonuç bölümünde, “Yapılan ihalede, ihalenin tabi olduğu kanun olan 2886 sayılı yasanın 2. maddesindeki ‘ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması’ şartlarının sağlanamayacağı görülerek dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır” denildi. İhaleyi alan ve otelin kiracısı olan Anadolu Japan firması, idare mahkemesinin bu kararına itiraz ederek Danıştay’a başvurdu. Danıştay 13. Dairesi, itiraz başvurusu zamanında yapılmadığı için itirazı reddetti ve idare mahkemesinin ihaleyi iptal eden kararını 11 Kasım 2013’te onayladı. Karar taraflara Mart 2014’te tebliğ edildi.

Davacılardan CHP’li eski İBB Meclisi üyesi Serdar Bayraktar, Danıştay kararına karşı “karar düzeltme” başvurusunda bulunulduğunu ancak bu başvurunun daha sonra, anlayamadıkları bir nedenle geri çekildiğini söyledi.