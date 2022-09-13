'Zeytinlikler imara açılıp rant uğruna katledilecek'

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinde yayınlanan ve 13 Eylül 2022 Salı günü yapılacak olan Meclis toplantısında imar planı ve plan notu değişiklikleri ve arazi satışları gündem edilecek.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Edremit İlçesi Çamlıbel Mahallesi'ndeki zeytinlik olan parsellerde mevcut planlarda değişiklik yapılmak istendiğini belirtti. Gerçek Kadraj sitesinin haberinin kaynak gösterildiği açıklamada parsellerin toplam alanının 150 dönüm olduğu ve çoğunun zeytin tarlası vasfında olduğu bilgisi yer alıyor.

'Değişikliğe neden ihtiyaç duyuldu?'

Açıklamanın bir bölümü şöyle:

"Zeytinlik olan söz konusu parsellerle ilgili mevcut planlardaki imar durumu yeterli gelmemiş olmalı ki, değişiklik talep ediliyor. Bu değişiklik talebinin parsellerin yapı yoğunluğunu, taban alanı kat sayılarını, kat yüksekliklerini arttırmak ile mi ilgili olduğu soruları ister istemez akla geliyor.

13 Eylül toplantı gündeminin 34. maddesi ise 'Edremit Merkez Mahalleleri ile Akçay, Altınoluk, Kadıköy, Güre, Zeytinli Mahallelerine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları Değişikliği + İlave Plan Notları teklifinin görüşülmesi' konusundadır. Oldukça geniş bir bölgeyi etkileyecek söz konusu değişikliğin ne gibi değişiklikler getireceği ise merak konusudur.

Bölgenin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın bütünsel bir şekilde hazırlanmakta olduğu bilinmektedir. Bu süreç tamamlanmadan sürekli değişiklik taleplerine neden ihtiyaç duyulmaktadır?

Bölgemizde elektrik, su, kanalizasyon, ulaşım gibi alt yapı sorunları çözülememişken rant uğruna zeytinlikleri katletmek, bölgedeki yapılaşma yoğunluğunu ve imar baskısını arttırmak ciddi yeni sıkıntılara ve sorunlara yol açacaktır ve kabul edilemez."