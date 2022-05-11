Organize sanayi bölgesi yapımı için tarım arazilerinde inşaat başladı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde büyük bir bölümü 1. sınıf tarım arazisi olan 40 milyon metrekare alana yapılması planlanan Metal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) tepkiler sürerken, inşaat çalışmalarına başladığı öğrenildi.

Bölgenin 1. derece tarım arazisi olup olmadığına dair bilirkişi raporu beklenirken, iş makineleriyle tarım arazilerine girilip çalışmalara başlandı.

Güney Marmara Dayanışması da daha önce konuyla ilgili açıklama yaparak verimli tarım arazilerine metal ihtisas OSB yapılmasının geçimini yalnızca tarımla sağlayan yurttaşları da zor durumda bırakacağını duyurmuştu. Patronların ihtiyaç duyduğu her türlü düzenleme için adım atıldığı, tarım arazilerinin peşkeş çekildiği, projenin başta Güney Marmara olmak üzere pek çok ilde tahribat yaratacağı ifade edilmişti.

Balıkesir Mimarlar Odası da söz konusu plana itiraz etmişti.