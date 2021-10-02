Zeytinlik alanda lahit mezarlar bulundu

Bursa'daki İznik Müze Müdürlüğü bünyesinde Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aygün Ekin Meriç’in bilimsel danışmanlığındaki heyet tarafından, altı yıldır Hisardere Nekropolü’nde sürdürülen kazı çalışmaları devam ediyor.

DHA'nın haberine göre, bir süre önce 1 milyon 50 bin liraya kamulaştırılan zeytinlik alanda, dün Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen iki adet lahit mezar daha çıkartıldı. Mezarlar, diğerleri gibi Müze Müdürlüğü’ne taşınacak.

Lahit mezarların çıkartıldığı alanın kameralarla izlendiği belirtildi.