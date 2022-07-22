Zeytin alanlarını yok edecek maden yönetmeliği hakkında gelişme

LİMAK ve İC İÇTAŞ ortaklığına ait Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş'nin (YK Enerji), Muğla İkizköy'deki Akbelen Ormanı ve zeytinlikleri yok ederek kömür madenini genişletmeye çalışması karşısındaki mücadelede önemli bir gelişme yaşandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, geçtiğimiz Mart ayında yayımladığı yönetmelikle zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetlerine izin vermişti. Yönetmelikte, maden faaliyeti yapılacak alandaki zeytin ağaçlarının taşınacağı ya da madencilik işlemi tamamlandıktan sonra rehabilite edileceği belirtilmişti.

Yurttaşlar ve dernekler hukuk mücadelesi başlatmış Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı aleyhine dava açarak söz konusu yönetmeliğin yürütmenin durdurulması ve iptal edilmesi talebinde bulunmuştu.

Yürütmeyi durdurma kararı çıktı

Davanın görüldüğü Danıştay 8. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yönetmeliğinin kanunların üstünde olamayacağını belirtti. Mahkeme, zeytinlikleri koruyan ve söz konusu alanlar hakkında yasaklama hükümlerine sahip olan yürürlükteki kanunlara atıf yaparak, yönetmelikteki değişikliklerde hukuka uyarlık bulunmadığını vurguladı.

'Telafisi güç ve imkansız zararlar doğuracaktır'

Sözcü'den Gökmen Ulu'nun haberine göre, kararda, bakanlık yönetmeliğinde söz edildiği gibi, maden alanlarındaki zeytin ağaçlarının taşınması ya da tahrip edilecek alanların eski haline getirilmesinin mümkün olmadığı kaydedildi. Kararda şöyle denildi:

"Dava konusu düzenlemeyle zeytinlik alanlarda, zeytinlerin sökülmek ve taşınmak ya da sökmen ve taşıma yoluna dahi gidilmeksizin madencilik faaliyeti yürütülmesine imkan tanındığından, sökülen ve taşınan ya da madencilik faaliyeti nedeniyle tahrip olan alanların eski haline getirilmesinin mümkün olmaması sebebiyle yönetmeliğin uygulamasının telafisi güç ve imkansız zararlar doğuracağı açıktır."

Böylece mahkeme, 1 Mart 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” yürütmesinin durdurulmasına hükmetti. Karar, beş üye hakimin oybirliğiyle alındı.

'Herhangi bir kanun hükmü bulunmuyor'

İkizköylülerin avukatlarından olan, Ege Çevre Platformu Sözcüsü Doğu Işık, "En başından beri bu yönetmelik değişikliğinin yok hükmünde olduğunu söylemiştik" dedi. Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak bu konuyla ilgili olarak herhangi bir kanun hükmü bulunmuyor. Kanunların ne şekilde uygulanacağını açıklaması gereken bu yönetmelik hükmünün açıklayacağı herhangi bir kanun hükmü yok. Dolayısıyla burada bakanlığın kendisini yasama yerine koyup yasa hükmünde bir yönetmelik değişikliği yaptığını gördük.

Danıştay, yürütmenin durdurulması kararının gerekçesinde ‘'Madencilik faaliyetleri için, kanunla getirilen sınırlamalar ve yasaklamaların yönetmelikle ortadan kaldırılmasının mümkün olmadığını özellikle belirtilmiş. Danıştay kararı da, bu yönetmeliğin, fonksiyon gaspı nedeniyle sakat olduğundan yok hükmünde olduğunu açıkça ortaya koymuştur.

Bu karar önemli bir kazanım olsa da, Akbelen Ormanı'nın sermayeye kurban edilmemesi için İkizköylüler adına açtığımız diğer dava dosyaları devam ediyor. Ormandaki ağaçların kesimi için verilen iznin iptali için açılan davada mahkeme, bilirkişi raporu her ne kadar karara esas alınabilecek nitelikte olsa da 8 Ağustos'ta yeniden keşif yapılmasına karar verdi.

Bölgenin önemli bir karbon yutak alanı olan Akbelen Ormanı'nın sermayeye kurban edilmemesi, İkizköylülerin sağlıklı çevrede insanca yaşam hakkı için verdiği mücadeleye destek vermek adına, tüm yaşam hakkı savunucularını keşfe bekliyoruz."