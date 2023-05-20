Zeyrek'ten sandığı protesto eden seçmene: Hizbullahçıların cirit atmasına göz mü yumacaksınız?

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda muhalefete sandık güvenliği gibi gerekçelerle kızgın olarak ikinci turda sandığa gitmemeyi düşünen muhalif seçmene "Birileri işini layıkıyla yapamadı ve bu nedenle -haklı olarak- onlara kızdınız diye, tarihi bir fırsatı kaçıracak mısınız? Ülkenin ve çocuklarınızın geleceğine dair kaygı ve korkularınızı unutacak mısınız?" diye sordu.

Zeyrek, "Bu ülkenin Hizbullahçıların cirit attığı, kadınların sahiplenilmesi gereken canlılar gibi görüldüğü, yolsuzluğun rutine dönüştüğü, Atatürk ve silah arkadaşlarının unutturulduğu, hukuk devletinden, demokrasiden ve Cumhuriyet değerlerinden uzaklaşmış, derin bir yoksulluğun pençesine düşmüş bir ülkeye dönüşmesine göz mü yumacaksınız?" ifadesini kullandı.

Deniz Zeyrek, yazısında şunları kaydetti:

"Unutmayın ki 'Kılıçdaroğlu'nun adamları beceriksiz, sandıkları dahi koruyamadılar' gibi gerekçelerle sandığa gitmemenin, pire için yorgan yakmaktan hiçbir farkı yoktur.

Unutmayın ki 28 Mayıs'ta yapılacak seçim, 21 yıllık bir iktidarın, 5 yıllık ucube bir sistemin referandumudur.

14 Mayıs'tan kaynaklanan öfkenizi, şikayetlerinizi 29 Mayıs sabahına saklayın ve o gün seçimde zafer kazanmış bir Cumhurbaşkanı'nın adamlarından 14 Mayıs'ın hesabını sorabildiğiniz bir demokrasinin zevkini yaşayın!"