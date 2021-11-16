Zeynep Erdoğan'ın katili hakkında istenen ceza belli oldu

Ankara’da 8 aylık eşi Zeynep Erdoğan'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Mehmet Erdoğan hakkında ağırlaştırılmış müebbet ceza istemi ile dava açıldı.

İHA’nın haberine göre, Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede katil Mehmet Erdoğan hakkında “eşi kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama” suçlarından da 26 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi.

Ayrıca iddianamede Zeynep Erdoğan’ın vücudunda 5 öldürücü bıçak darbesi tespit edildiği ve 47 yaşındaki kadına ait 315 bin TL ve yüklü miktarda altının cinayet öncesinde kaybolduğu bilgisi de yer aldı.

Ne olmuştu?

Mehmet Erdoğan, Ankara’da kadın doğum uzmanı olarak görev yapan hekim eşi Zeynep Erdoğan'a ve çocuğuna işkence yapmıştı. Ertesi gün çocuğun evden elleri bağlı şekilde çıktığını gören komşular durumu polis ekiplerine bildirmiş, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontroller sonucunda çocuğun beyin kanaması geçirdiği, anne Zeynep Erdoğan’ın ise yaşamını yitirdiği anlaşılmıştı.