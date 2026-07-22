Zeydan Karalar'dan 'yeni parti' kararı: CHP’den ayrılmıyor

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın Özgür Özel’in kuracağı yeni partiye geçmeyeceğini açıkladığı belirtildi.

Gazeteci Hilal Köylü’ye konuşan Zeydan Karalar "Yeni Parti'ye geçecek misiniz?" sorusuna, "CHP'de kalacağım. 54 yıllık CHP'liyim. Benim isimlerle işim yok. Mücadele, Atatürk'ün iki büyük eserinden biri olan CHP'de sürdürülmeli" yanıtını verdi.

Karalar, daha önce altı ayı aşan tutukluluk sürecinin ardından tahliye edilmiş, bu süreçte tahliyesi için verdiği destek nedeniyle Özgür Özel'e birçok kez teşekkür etmişti.

Dün Meclis’te CHP grup toplantısında konuşan Özgür Özel teknik işlemlerin tamamlanmasının ardından yeni partinin resmen kurulacağını açıklamıştı.

Özel konuşmasında "'Ben yeni partide yokum, Özgür Özel'le, arkadaşlarıyla birlikte değilim' diye kulağınızla duymadığınız herkes, emin olun ki bizimle birliktedir. Kimse şüphe etmesin, bu iktidar yürüyüşünde, ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne Mansur Yavaş'ı. Ne Zeydan Karalar kalır Adana'da, ne Vahap Seçer Mersin'de" demişti.

Zeydan Karalar, Özgür Özel'in Adana'da gerçekleştirdiği ziyaret programına da katılmamıştı.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri ve özel haberlerimizi kaçırmayın.