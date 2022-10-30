Zeydan Karalar'dan 'bayrağı yere attığı' iddialarına yanıt

Biz ülke işgal edilirken ellerinde Yunan bayrağını sallayanların değil, ay yıldızlı bayrağımız dalgalansın diye şehitliğe koşanların torunlarıyız. Benim bayrak ve vatan aşkımı sorgulamak kimsenin haddine değil. pic.twitter.com/ugI4whtu9w