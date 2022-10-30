Zeydan Karalar'dan 'bayrağı yere attığı' iddialarına yanıt

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar 29 Ekim kutlamaları sırasında sahneye çıkarken elindeki Türk bayrağını yere attığı iddialarına yanıt verdi.

Haber Merkezi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın 29 Ekim kutlamaları sırasında sahneye çıkarken elindeki iki Türk bayrağından birini yere attığı iddia edildi.

Bu iddialara sosyal medya hesabından yanıt veren Zeydan Karalar, “Biz ülke işgal edilirken ellerinde Yunan bayrağını sallayanların değil, ay yıldızlı bayrağımız dalgalansın diye şehitliğe koşanların torunlarıyız. Benim bayrak ve vatan aşkımı sorgulamak kimsenin haddine değil.” ifadelerini kullandı.

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