Mahir Ünal Cumhuriyet'i hedef alan sözleri sonrası sessizliğini bozdu

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 21 Ekim'de Kahramanmaraş Kitap Fuarında düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada “Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye’de yaşanmıştır. Maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hâsılı bütün düşünmemizi yok etmiştir” ifadelerini kullanmış, Ünal'ın Cumhuriyet karşıtı sözleri tepki toplamıştı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yılının kutlandığı dün sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ünal bugün de "Kamuoyuna duyuru" başlığıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Ünal açıklamasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisine iftira attığını ileri sürdü. Ünal "Cumhuriyet düşmanı olmak bence, cumhuriyeti 'Donmuş bir göl zannetmekle' mümkündür" ifadesini kullandı.

Ünal'ın açıklaması şöyle:

''Önceki gün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderlik vizyonu ile geleceğimize damga vuracak “Türkiye Yüzyılı” lansmanımızı gerçekleştirdik. Dün ise Cumhuriyet Bayramı etkinliklerimizi tamamladık ve asırlık hayalimiz TOGG’un banttan çıkışı ile heyecanlandık. Her biri Cumhuriyetimizi yüceltme idealinin yapı taşı olan bu etkinlikler esnasında, şahsımla ilgili bir açıklama yapmayı uygun bulmadığım için sustum.

21.10.2022 günü Kahramanmaraş Kitap Fuarında bir kültürel etkinlikte yaptığım konuşmama ilişkin dile getirilen her fikir ve siyasi eleştiri kabulümdür. Fakat gerekli açıklamalarda bulunmama rağmen Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun açık hakaret, düşmanlık ve nefret içeren iftiralarını şiddetle reddediyorum.

Tarihte 16 devlet kurmuş bir millete mensubiyetim ve ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yüceltme idealini kendisine ilke edinmiş bir kişi olarak kendimi Cumhuriyetin fikri hür irfanı hür bir evladı olarak görüyorum.

Cumhuriyet düşmanı olmak bence, cumhuriyeti “Donmuş bir göl zannetmekle” mümkündür. Oysa Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize bıraktığı cumhuriyeti “Her dem kendini yenileyen coşkun bir nehir” olarak ele almak gerekir.

Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu; Cumhuriyetimizi tarihin içinden akıp gelen çoşkun ve bereketli bir nehir olarak kabul eden ve bunu dost düşman tüm dünyaya haykıran bir manifestodur.

Binlerce yıllık devlet geleneğimiz, kültürel değerlerimiz ve gelecek hedeflerimiz bizi tanımlar. Ben bu tanımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. O halde yaşasın Cumhuriyetimiz ve onun fikri hür, vicdanı hür nesilleri!''