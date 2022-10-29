'Cumhuriyet bütün düşünme setlerimizi yok etti' demişti: Mahir Ünal'dan 29 Ekim açıklaması

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Haber Merkezi

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Maalesef bir kültür devrimi olarak cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir" demiş, sözleri tepki çekmişti. 

Ünal’ın 'cumhuriyet' çıkışının AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da kızdırdığı, Erdoğan'ın açıklamayı gereksiz bulduğunu belirterek Ünal'a telefon açtığı öne sürülmüştü.

Ünal'ın bu paylaşımı sonrası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle bir paylaşım yapıp yapmayacağı merak konusu olmuştu. 

Mahir Ünal sosyal medya hesabından "Türkiye yüzyılı" vurgulu bir paylaşım yaparak, "Türkiye Yüzyılı şafağında, ilelebet payidar kalacak olan Cumhuriyetimiz 99 yaşında. Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Ünal: Kültür devrimi olarak cumhuriyet bizim alfabemizi, dilimizi, bütün düşünmemizi yok etmiştir