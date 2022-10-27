Mahir Ünal, Erdoğan'ı kızdırdı: Erdoğan'dan tepki telefonu

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, “Kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim alfabemizi, dilimizi, bütün düşünmemizi yok etmiştir” demiş, bu sözler büyük tepki çekmişti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Erdoğan’ın, Ünal’ı aradığı ve “açıklamalarının gereksiz olduğunu belirttiği” ifade edilirken Ünal’ın da Erdoğan’a, “sözlerinin yanlış anlaşıldığı” şeklinde savunma yaptığı ifade ediliyor. Erdoğan’ın ayrıca, 29 Ekim Cumhuriyetin ilanının 99. yıldönümü öncesinde partisinden böyle bir açıklamanın gelmiş olmasına da “kızdığı” kaydediliyor.