TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme yeni sayısında Sezgin Baran Korkmaz ve diğerlerinin zenginliklerinin kaynağını sorguluyor.

"Zenginliklerinin kaynağı bizden çaldıkları" manşetiyle çıkan gazetede Kars’ın Digor ilçesinde doğmuş 43 yaşında bir patron olan Sezgin Baran Korkmaz'ın yoksul köylüleri dolandırmaktan ABD'ye uzanan hikayesine, "Sağolsun Cumhurbaşkanımız bizi hiç kırmadı" sözlerine, bakanlardan başbakana şarkıcısından mafyasına uzanan organize işlerine odaklanılıyor.

Üniversitelerin kariyer günlerinde, ana akım medyanın haber programlarında sıkça kulağımıza çalınan "Onlar da bir zamanlar yoksuldu, tırnaklarıyla kazıyarak bugünlere geldiler" gibi sözleri hatırlatan Boyun Eğme "Ama gerçek, göz ardı edilecek istisnalar dışında hiçbir zaman öyle değildir. Çok laf da çok para da yalansız dolansız olmaz" değerlendirmesini yapıyor.

'Bizden çaldıklarını almak da bizim görevimiz'

Gazetede "Kendi ağzından yoksul köylüleri nasıl dolandırdığını girişimcilik başarısı olarak anlatan adını yeni yeni duyduğumuz Sezgin Baran Korkmaz gibi AKP ile zenginleşen patronların da ülkemizin geleneksel sermayesi olarak anılan Sabancılar, Koçların da hepsinin servetinin kaynağı bizden çaldıkları. İçine girdikleri çıkar çatışması kirli çamaşırların bir kısmını ortaya saçıyor, anlatılanlar buzdağının görünen yüzü. Biri gidip yerine bir başkası gelmesin diye, onları yargılamak da bizden çaldıklarını almak da bizim görevimiz!" deniliyor.