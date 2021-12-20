Zenginlerin uzay gezileri: Japon milyarder Dünya'ya döndü

8 Aralık'ta Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden uzay yolculuğuna çıkan ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUI) 2009'dan bu yana ilk turistleri olan Japon milyarder Maezawa ile asistanı geri döndü.

Japon milyarder Maezawa Yusaku ile asistanı Yozo Hirani, Rus kozmonot Aleksandr Misurkin başkanlığındaki Soyuz MS-20 uzay aracıyla sabah saatlerinde Kazakistan'ın Jezkazgan kentinin güneydoğusundaki bir alana başarıyla iniş yaptı.

Aracın iniş anı Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos'un resmi sitesinde canlı yayımlandı.

Uzay ekibi, karşılama töreninin ardından ekipler eşliğinde 14 ila 21 günlük uzay sonrası rehabilitasyon için Moskova’daki özel merkeze götürüldü.

Sputnik'in haberine göre Maezawa ile asistanı, 12 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) uzayda yapmak için önceden hazırladıkları listedeki görevlerini yerine getirdi. Bunun yanı sıra Rus bilim insanları tarafından yürütülen uzayda vücuttaki kan akışının hareketini inceleyen 'Lazma' bilimsel çalışmasına katıldı. Ayrıca UUİ ekibiyle birlikte sıfır yer çekiminde badminton oynadı. Böylece UUİ, 2009'dan bu yana ilk turistlerini ağırladı.

Roscosmos, uzay turizmi programını 2010’da geçici olarak durdurmadan önce, 2001’den itibaren sekiz turisti uzaya götürmüştü. Bu turistlerin sonuncusu 2009’da uzaya giden Cirque du Soleil’in kurucusu Guy Laliberte’ydi.