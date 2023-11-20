Zenginlerin hız tutkusu emekçinin hayatına mal olmuştu: Hürcan Bulur'un davası yarın görülecek

24 Ağustos Perşembe akşamı meydana gelen trafik kazasında yaşamını kaybeden TKP üyesi Hürcan Bulur henüz 26 yaşındaydı. Görgü tanıklarının ifadesine göre 160 km hızla gelen şoförün yaya geçidinde çarptığı Hürcan Bulur, metrelerce sürüklenmiş ve kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetmişti.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Batıkent semtinde, 50 km hız sınırının olduğu bir bölgede yaya geçidinden geçerken hayatını kaybeden Hürcan Bulur'un ailesi ve dostları adalet talep ediyor.

Hürcan Bulur'un annesi Süreyya Aydın Bulur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Trafik kazalarının, cinayetlerinin normalleşmesine, cezaların caydırıcı olmamasına artık dayanamıyoruz. Yavrumu benden alan Ö.S., Tesla aracıyla hava atmak, şov yapmak için 160 km hızla yaptığı kazadan, kaçmak için evladımı ikinci yaya yoluna kadar sürüklemiştir. Araçtan indikten sonra yardım etmek yerine yine kendi derdine düşen bu vicdansızın yaptığı kaza değil cinayettir" ifadelerine yer verdi.

Hürcan Bulur'un dostları 21 Kasım Salı günü saat 14.00'te Sıhhiye'deki Ankara Adliyesi'nde bir araya gelecek.

Hürcan Bulur için adalet mücadelesi veren Batıkentliler, "Hürcan Bulur için adalet talep ediyoruz. 21 Kasım saat 14.00'te 64. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Hürcan Bulur için bir araya geliyoruz. Adalet talep eden tüm yurttaşlarımızı, dostlarımızı bekliyoruz" çağrısında bulundular.