Zenginler gidecek ülke arıyor: Servetlerine bir şey olmasın diye göç ediyorlar

Danışmanlık şirketi Henley & Partners'in yayımladığı Küresel Vatandaşlık Raporu’na göre, 1 milyon doların üzerinde serveti olan zenginler Rusya-Ukrayna krizinin ardından ülkelerinden göç etmeye başladı. Rapora göre, 2022'de zenginlerin en çok tercih ettiği ülkeler Birleşik Arap Emirlikleri, Avusturalya, Singapur, İsrail, İsviçre, ABD, Portekiz, Yunanistan, Kanada ve Yeni Zelanda oldu. Ayrıca, çok sayıda milyonerin Mauritius ve Monako’ya taşınması bekleniyor.

Dünya'nın haberine göre, raporda en yüksek dolar milyoneri çıkışının yaşanacağı ilk 10 ülkenin sırasıyla Rusya, Çin, Hindistan, Hong Kong, Ukrayna, Brezilya, Birleşik Krallık, Meksika, Suudi Arabistan ve Endonezya'nın olacağı belirtildi. Zengin göçünden en fazla yarar sağladığı ülkelerin başında gelen BAE, karşılıklı vize muafiyetleri uygulayarak turizmi artırmaya ve ticareti çekmeye odaklandığı söylendi.

Zenginlerin göçü korona ile düştü, Ukrayna kriziyle arttı

Raporda, geleneksel olarak zenginleri çeken ülkelerin cazibelerini kaybettiği belirtildi. İngiltere ve ABD'nin zenginler tarafından artık daha az tercih ettiği ortaya çıktı.

Milyoner hareketliliğini Dünya'ya değerlendiren Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, dolar milyoneri göçünün son 10 yılda yükselen bir trend olduğunu ve COVID-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında düşüşe geçtiğini belirtti. Demirel, bu sene hareketin tekrar başladığını ve yıl sonuna kadar 88 bin milyonerin yeni ülkelere taşınacağını beklediklerini ifade etti.

'2031'de Türkiye'de milyoner sayısının yüzde 10 artması bekleniyor'

Demirel, "Sri Lanka’daki milyarder sayısının 2031 yılına kadar yüzde 90 oranında artması bekleniyor. Hindistan’ın ve Mauritius’un milyoner sayılarının ise yüzde 80 artacağı tahmin ediliyor. Bunlara kıyasla; ABD’nin milyoner sayısının yüzde 20, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere ülkelerinin milyoner sayılarının yüzde 10 artması bekleniyor." dedi.

Burak Demirel, 2031 yılında Türkiye’deki milyonerlerin sayısının da yüzde 10 artmasının beklendiğini söyledi. Demirel, "Türk vatandaşları Karayipler’de 100 bin dolar ile başlayan yatırım miktarıyla elde edebilecekleri vatandaşlık ile Şengen bölgesi ve İngiltere’ye vizesiz seyahat edilebiliyor. Avusturya ve Karadağ da yatırım ile vatandaşlık elde edilebilen diğer Avrupa ülkeleri arasında ön plana çıkıyor" dedi.