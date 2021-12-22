'Zengine değil halka, sermayeye değil emekçiye kaynak!'

Ekonomideki son gelişmelere dair DİSK'ten açıklama geldi. Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, "Aylardır işyeri işyeri, sokak sokak, meydan meydan çağrıda bulunuyoruz. Ekonomik krizin ve pandeminin ağır yükü altında karakışa girerken ülkeyi yönetenleri önlemler almaya çağırıyoruz. Milyonlarca işçi, emekçi, emekli adına, geçinemeyenler, barınamayanlar, iş bulamayanlar adına 'Artık yeter! Geçinmek istiyoruz!' diyoruz" şeklinde konuştu.

"TÜİK'in sakladığı işsizlik, pahalılık, zamlar, faturalar belimizi büküyor" denilen açıklamada, "Ülkemizde vergideki adaletsiz düzen devam etmekte, ülkenin vergi yükünü halen büyük oranda ücretliler çekmektedir. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşulların ağır yükünü işçiler, emekçiler, dar gelirliler omuzlarken, vergide de 'az kazanandan çok, çok kazanandan az vergi' düzeni sürmektedir. Bu da yetmezmiş gibi en adaletsiz vergi olan ve tüketimden alınan dolaylı vergiler hala vergi hasılatının büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. 2022 yılı için yapılan gelir vergisi tarife değişikliği de tatmin edici olmaktan uzaktır" ifadelerine yer verildi.

'Halkın vergileri zenginlere aktarılacak'

Açıklama şöyle:

"Üstelik bu vergiler, pandemi ve kriz koşullarında dahi en ağır bedeli ödeyen milyonlarca işçi, emekçi, emekli, işsiz, dar gelirli için değil sermaye ve servet sahipleri için kullanılmaktadır. Yoksuldan alıp zengine veren bu politikaların belki de en pervasız örneklerinden biri, döviz krizine çare olarak 20 Aralık 2021'de açıklanan 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' denemesidir.

Bu yöntemle TL vadeli hesapları dövize endekslenmiş olacaktır. Kur değişimi ile faiz arasındaki fark ise Hazine'den karşılanacaktır. Hazine demek halkın cebi demektir, halkın kaynakları demektir.

Emekçiler tasarruf yapmak bir yana borçla yaşamaya çalışmaktadır. 3 ay ve üzeri vadeli mevduat hesabı açabilecek olanlar oldukça sınırlıdır. Üstelik büyük miktarlar söz konusu olduğunda bu sayı daha da düşmekte, birkaç yüz bin kişi ile ifade edilmektedir. Bu yolla halkın vergileri zenginlere aktarılacaktır.

'Kaynaklar sosyal politikalar için kullanılmalı'

AKP iktidarı bir süredir, 'düşük faiz' politikası adı altında bankaları enflasyonun çok altında bir faiz oranı ile fonlarken onlardan yüksek faizle borçlanmaktadır. Ancak bu da yetmemiş, fakirden alıp zengine veren bu ekonomi politikası 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' macerasıyla daha da pervasızlaşmaktadır.

Pandemide vatandaşa en cimri davranan, halka en az gelir desteği sunan ülkelerden biri olan Türkiye'de, ekonomik sorunlar derinleşirken de birkaç yüz bin servet ve sermaye sahibini zengini daha da zengin edecek yeni bir kaynak aktarma yolu devreye sokulmuştur. Bu oldukça sert bir sınıfsal saldırı, kapitalizmin en vahşi uygulamalarından biridir.

'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' düzenlemesi ülkenin geleceğini ipotek altına alan bir maceradır. Döviz kurunun ne kadar yükseleceği, bu mevduatların toplam faturası belirsizdir. Türkiye'nin 80 milyon yurttaşı, sayısı birkaç yüz bin olan zenginlere borçlandırılmaktadır. 'Ekonomik kurtuluş savaşı' sloganları atılırken ülkenin geleceği dolara avroya endekslenmiştir.

Eğer bu ülkenin kaynağı varsa birkaç yüz bin zengini daha zengin etmek için değil, halk için kullanılmalıdır. Kaynaklar, 'Geçinmek istiyoruz' diyen işçileri, emekçileri, emeklileri, emekli bile olamayan EYT'lileri, işsizleri, küçük esnafı, çiftçileri ve dar gelirlileri korumak için kullanılmalıdır. Demek ki kaynak var! Ve o kaynaklar zengini zengin etmek için değil sosyal politikalar için kullanılmalıdır."

DİSK şu talepleri sıraladı: