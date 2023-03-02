'Zemini Hatay'daki gibi' dedi, İstanbul'daki en riskli ilçeleri saydı

Merkez üssü Maraş olan iki büyük depremin ardından gözler İstanbul'daki olası depreme ve riskli ilçelere, bölgelere çevrildi.

Japon Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, A Haber'de yaptığı açıklamada, İstanbul'da, Hatay'daki gibi zemin sıvılaşması olan yerleri tek tek sıraladı. Moriwaki, "İstanbul'da sıvılaşma olan bölgelerde güçlendirme yapılması şart. Boğaz'ın her iki yanında zeminler gayet iyi" dedi.

"Sarıyer, Beşiktaş, Alibeyköy, Başakşehir gibi haritada kahverengi olan bölgeler gayet iyi. Buraların zemini kayalık" diyen Yoshinori Moriwaki, "Eski Atatürk Havalimanı bölgesi, Ataköy, Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece'nin zeminleri iyi değil. Buraların zemini Hatay'daki gibi. Burada büyük bir sıvılaşma var. Burada iyi bir temel varsa ve fore kazık kullanıldıysa binalarda bir sorun olacağını düşünmüyorum. Şimdi yeni bir proje başlıyor ve çok sayıda bina yıkılacak. Proje sonrası milyonlarca vatandaş yer değiştirecek. Ama ilk olarak risk alanı yüksek alanları halletmemiz gerekiyor. Zeytinburnu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt bölgesinde de ciddi bir dönüşüm gerekiyor" şeklinde konuştu.