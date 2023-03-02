Naci Görür'den İzmir için deprem uyarısı

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, TELE1 ekranlarında Gürkan Hacır’ın programına konuk oldu. Prof. Dr. Naci Görür, merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat tarihli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başta deprem bölgesi olmak üzere Türkiye’nin farklı bölgelerinden neden sürekli deprem haberleri geldiğini açıkladı.

Görür şunları söyledi:

“Bu büyük deprem olmadan önce bu kadar deprem yoktu. Yani ara sıra depremler olurdu 4 ve üzeri. Biz de onları teknik yorumlardık. Yani öyle fazla deprem olmazdı. Ancak bu Maraş depremlerinden sonra bu Maraş depremleri Ölüdeniz Fayı üzerinde ve Doğu Anadolu Fayı üzerinde olan bu depremler boyut itibarıyla büyük depremler. Bu, levha sınırlarında meydana gelen depremler. Ülkemizde deprem olmasının nedeni bu coğrafyada levhaların birbirlerine göre bağıl hareketleri sonucu oluşur.”

'7 üzerinde deprem ender olabilir'

Naci Görür ayrıca Türkiye’nin üçüncü büyükşehri İzmir için de 6.0 civarı büyüklükte bir deprem beklediğini ifade ederek şunları kaydetti:

"İzmir’de olan depremler genelde 6’lar mertebesinde. Yani 6,6, 6,2 ve daha düşük olabiliyor. Tarihi dönemlerde büyük depremler vaaz edilmiş ama ben onun İzmir Yarımadası’nda olduğunu düşünmüyorum. Çünkü İzmir’in bir şanssızlığı var. Ege Denizi’nde de bir deprem olsa İzmir’e mal ediliyor. Bakın Sisam’da oldu deprem 6,8 Yunanistan’da oldu İzmir depremi diye biliyoruz biz. Benim inancım İzmir büyük olasılıkla çoğunlukla 6’lar mertebesinde olacaktır. Yani İzmir’de 7 üzerindeki deprem tahmin ediyorum ki ender olabilir. O da İzmir Fayı’nın çalışmasına bağlı olarak."