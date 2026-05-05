Zelenskiy'nin Zafer Günü'ne saldırı tehdidine Rusya'da yanıt: Kiev’in merkezine kitlesel füze saldırısı...

Rusya ve Ukrayna, dört yılı geride bırakan savaşta birbirinden ayrı tek taraflı ateşkes kararları açıkladı.

Moskova, Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’na karşı zaferinin yıldönümü olarak kutlanan 9 Mayıs Zafer Günü törenleri kapsamında 8-9 Mayıs tarihlerinde ateşkes ilan etti.

Kiev ise Rusya’dan resmi bir bildirim almadığını belirterek 5-6 Mayıs gecesinden itibaren kendi ateşkes rejimini başlatacağını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, kararın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla alındığını belirterek Ukrayna tarafının da buna uymasını umduklarını açıkladı.

Zelenskiy kendi ateşkesini duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’dan ateşkesin uygulanma biçimine ilişkin resmi bir başvuru almadıklarını söyledi. Zelenskiy, “Bugün itibarıyla, Rus sosyal medyasında iddia edilen çatışmaların durdurulması rejiminin modalitesine ilişkin Ukrayna’ya yapılmış resmi bir başvuru yok” dedi.

Zelenskiy, bu nedenle Ukrayna’nın 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece yarısından itibaren ateşkes rejimi ilan ettiğini belirtti. Ukrayna lideri, “İnsan hayatı herhangi bir yıldönümü ‘kutlamasından’ kıyaslanamayacak kadar değerlidir” ifadelerini kullanarak Rusya yönetimine “savaşı bitirmek için gerçek adımlar atma” çağrısı yaptı.

Moskova’dan Kiev’in tehdidine karşılık füze uyarısı

Ukrayna lideri Zelenskiy, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında yaptığı konuşmada, "Moskova'daki geçit töreninin askeri teçhizat olmadan yapılacağını, dolayısıyla Ukrayna SİHA'larının ziyaretine uğrayabileceğini" söyledi.

Bu tehdide Rusya'dan yanıt geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Zafer Günü kutlamalarını hedef alması halinde “Kiev’in merkezine kitlesel füze saldırısı” düzenleneceğini söyledi. Bakanlık ayrıca Kiev’deki sivillerin ve yabancı diplomatik misyon çalışanlarının kentten ayrılması gerektiğini belirtti.

Moskova, ateşkes kararını Ukrayna’nın Zafer Günü törenlerine yönelik olası saldırılarına karşı “önleyici” bir tedbir olarak sundu.