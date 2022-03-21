Zelenskiy'nin 'Kiev' videosunda 'yeşil ekran' iddiası gündeme geldi

Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın 'Kiev'i terk ettiği' yönünde muhalefet milletvekillerinin iddialarını sürerken, Volodimir Zelenskiy'nin paylaştığı son video tartışma konusu oldu.

1. saniyede Zelenskiy'nin sol kolunun silindiği görülüyor

Videonun amatörce düzenlenmesiyse dikkat çekti. Videoda Zelenskiy'nin kameraya yaklaştığı sırada vücudunun bir kısmının silindiği görülürken dış sesin olmaması da dikkat çekti.

Öte yandan arka planın tamen durağan olması, Zelenskiy'nin ufuk çizgisiyle uyum sağlamaması videonun gerçekten açık havada çekilmediğine işaret eden bulgular oldu.

Ayrıca hava sıcaklığının geceleri -5 dereceye kadar düştüğü Kiev'de Zelenskiy'nin nefesinin buharının olmamasıysa ayrı bir dikkat çekici detay.

Videonun "hatalı" kısımları ilk saniyelerde yoğunlaşırken Reuters ve The Guardian gibi yayın organları videoyu yayınlarken Zelenskiy'nin kameraya yaklaştığı ve kolunun silindiği saniyeleri kırptı.