Güncelleniyor | Ukrayna'daki savaşın 26. günü

Ukrayna'daki savaş 26. gününe girerken dikkatler Mariupol kenti etrafında toplanmış durumda. Neo-Nazi çete Azov Taburu'nun merkezi haline gelen kent Rusya tarafından kuşatılmış durumda. Rusya kentin sabah 05.00'e kadar teslim olması çağrısında bulunurken bu çağrı reddedildi.

Rusya kentteki militanların tahliyeleri engellediğini ve sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını öne sürüyor.

Gün içerisinde Ukrayna'daki savaşa dair tüm gelişmeleri bu haberden okuyabilirsiniz...

Güncelleme: 08.20

Sumı'daki kimyasal fabrikasından sızıntı tespit edildi

Sumı kentindeki Sumıhimprom tesisinde amonyak sızıntısı meydana geldi.

Sumı bölgesel yönetiminin başkanı Dmitri Jivitski tarafından yapılan açıklamada sızıntından ilk etapta etkilenen alanın 5 km olduğu söylendi. Yetkili, gaz tehlikeli olduğu için insanların bölgeyi terk etmeleri gerektiği konusunda uyardı.

Jivitski "Novoselitsa köyü tehdit altında” dedi.

Yerel yetkililere göre, amonyak şehre doğru ilerliyor. İnsanlara bodrum katlarına ve binaların alt katlarına sığınmaları tavsiye edildi.

Sızıntının nedeni bildirilmedi.

Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi başkanı Mihail Mizintsev Pazar günü yaptığı açıklamada, son üç gün içinde 139 yabancı vatandaş da dahil olmak üzere 59 bin 304 kişinin kuşatma altındaki şehirden Rusya'ya tahliye edildiğini söyledi.

Yetkiliye göre Kiev, kuşatma altındaki şehirdeki milliyetçileri bir "direnç örneği" olmaya teşvik etti ve onları "Mariupol şehitleri" statüsü vererek feda etti.

Rusya 130 bin sivilin kentte militanlar tarafından rehin alındığını ve canlı kalkan olarak kullanıldığını söyledi.

Mizintsev Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'nın Mariupol kentinden sivilleri tahliye etmek için insani operasyon için Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Kızıl Haç temsilcilerini yardıma çağırdığını söyledi. Mizintsev ayrıca Moskova'nın, Mariupol sakinlerinin ve şehrin altyapısının güvenliğini sağlamaya yönelik tüm insani yardım tekliflerine Kiev'den resmi bir yazılı yanıt almakta ısrar ettiğini söyledi. Mizintsev "Ukraynalı milliyetçilerin getirdiği hukuksuzluk sonucu Mariupol'da korkunç bir insani felaket var. Çaresiz ve akılsız haydutlar, Kiev'den herhangi bir yardım almanın imkansızlığını fark ederek, şehrin hâlâ kontrolleri altındaki mahallelerini terörize ediyor." dedi.

'Militanlar günde 80 ila 235 sivili öldürüyor'

Mizintsev, "Nazilerin elinde her gün 80 ila 235 masum vatandaşın öldüğü tespit edildi, bu sadece son üç gün için korkunç bir istatistik. Şehri kendi başlarına terk etmeye çalışanlar bunlar, militanlar basitçe onları vuruyor" dedi.

'Herhangi bir teslimiyetten, silah bırakmadan söz edilemez' açıklaması

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereshchuk'sa Ukrayinska Pravda gazetesine verdiği demeçte, "Herhangi bir teslimiyetten, silah bırakmadan söz edilemez. Rus tarafını bu konuda bilgilendirdik." dedi.