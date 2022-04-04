Zelenskiy'nin danışmanı Azov'un sivillere uyguladığı işkenceyi 'Ruslar yaptı' diye paylaştı

Ukrayna Devlet Başkanı'nın neo-Nazi danışmanı Arestoviç, Mariupol'da çekilen bir fotoğrafı önce 'Ruslar yaptı' diye paylaştı, sonra hatası ortaya çıkınca paylaşımını sildi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in danışmanı neo-Nazi danışmanı Oleksiy Arestoviç, Mariupol'dan bir fotoğrafı "Hostomel'den" diyerek paylaştı.

İki hafta önce Rusya basınında Azov taburunun sivillere uyguladığı işkenceye örnek olarak paylaşılan görsel, Mariupol'da çekilmişti. Ancak aynı fotoğraf, Zelenskiy'in danışmanı tarafından "Hostomel'de Rus ordusu tarafından işkence gören kız" alt metniyle paylaşıldı.

Söz konusu çocuğun cesedi, Donetsk milisleri tarafından Mariupol'da Azov Taburu tarafından üs olarak kullanılan bir okulun bodrumunda keşfedilmişti. Azov tarafından öldürülen çocuğun, üzerine işkenceyle çizilen svastikalar dışında daha ağır işkencelere de maruz kaldığı ortaya çıkmıştı.

Arestoviç, kız çocuğunu işkence ederek öldürenlerin Azov militanları olduğunu fark edince paylaşımını kaldırdı.

Neo-Nazi kimliğiyle tanınan Arestoviç daha önce Taliban ve IŞİD'e dönük sempatik yaklaşımıyla da biliniyor.

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