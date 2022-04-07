Zelenskiy'le birlikte Yunan parlamentosuna konuşan isim tepki çekti

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin Yunan parlamentosuna seslendiği konuşmaya neo-nazi Azov taburundan da iki ismin katılması tepki çekti.

Haber Merkezi

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, neo-nazi Azov taburundan iki isimle birlikte Yunan parlamentosunda çevrimiçi bağlantıyla konuştu.

Ria Novosti'de yer alan habere göre, birçok milletvekili bu toplantıyı zaten boykot ederken, Azov taburundan isimlerin konuşma yapması ise beklenmiyordu.

Zelenskiy, yalnızca iktidardaki Yeni Demokrasi milletvekilleri tarafından alkışlarla karşılandı.

Vekiller "Azov taburu üyelerinin Başkan Zelensky ile birlikte Yunan parlamentosunun önüne çıkması kabul edilemez" tepkisi gösterdi.

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