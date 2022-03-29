Batı basınında Nazileri övme yarışı: Azov nazi değil, vatansevermiş...

İngiliz Financial Times gazetesinde, Ukrayna'daki neo-Nazi Azov Taburu'nun "Nazi değil vatansever" olduğunu iddia eden bir haber yer aldı.

"'Vatanseverliği Nazizm'le karıştırmayın': Ukrayna'nın Azov güçleri inceleme altında" başlıklı haberde, Azov Taburu, "Ukrayna kentlerinde Rusya'ya karşı direnişin belkemiği" olarak övülüyor.

Azov'un "neo-Naziler tarafından kurulduğu, ancak daha sonra depolitize olduğu" iddia edilen haberde, aşırı sağ hareketle tarihsel bağlarının bugün "değersiz" olduğu öne sürüldü.

Gazeteye konuşan Azov komutanlarından Andriy Biletsky'in, "Azov savaşçıları vatanseverdir, birçoğu milliyetçidir. Ancak Ukraynalıların çoğunluğu bugün milliyetçidir. Birçok Ukraynalı Stepan Bandera gibi kahramanları örnek alıyor" dediği aktarılıyor.

Biletskiy, tabur içerisinde İsrailli, Azeri, Gürcü ve Rusların askerlerin de bulunduğunu savunarak, bunu "taburun neo-Nazi olmadığının bir göstergesi" olarak sunuyor.

Haberde, "taburun neo-Nazi olarak öne çıkarılmasının bir Rus propagandası olduğu" iddia ediliyor.

Azov için çalışmalar yürüttüğü belirtilen Kievli danışman Alex Kovzun'unsa Azov'un "Avrupalı sağcı muhafazakar partilerin çizgisinde olduğunu ancak kesinlikle aşırı sağ olmadığını" iddia ettiği aktarılıyor.

Azov'un "tarihçilerden, futbol holgianlarından ve askeri deneyimi olan kişilerden oluştuğu" savunulan haberde, armadaki sembollerin bir dönem Naziler tarafından kullanıldığı ancak şu an da pagan semboller olduğu ileri sürüldü.

Taburun siyasi programının bugün "arka planda kaldığı" iddia edilen haberde, Azov'un "savaş sırasında herhangi bir siyasi hedefinin olmadığı ve tek amacının vatanını savunmak olduğu" öne sürülüyor.

Gazetenin övdüğü tabur, ülkede yıllardır birçok faşist saldırıya imza atmasıyla biliniyor. Taburun militanları kendilerini desteklemeyenleri direklere bağlayıp işkence ediyor, nazi sembollerini gururla taşıyor, 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerin yanında savaşan Bandera'yı "kahraman" olarak görüyor.