BBC'den bir Nazi propagandası daha

Geçtiğimiz günlerde birçok dilde yayınladığı yazıyla Nazi amblemlerine dair güzellemelere yer veren BBC, bu sefer de iki neo-Nazi militanın "hikâyesini anlattığı" bir propaganda videosu yayınladı. Harkiv'de 20'li yaşlardaki iki Nazi militanın başrolde olduğu kurguda, "Adanmışlıkları ve Batı'nın verdiği silahlar buraya kadar gelmelerini sağladı" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan videodaki Nazi militanların kullandığı yamalar dikkat çekiyor. Nazilerden biri üzerinde Ægishjálmur (Terör Miğferi) ve SS sembolü Totenkopf (ölü kafası) yaması taşıdığı görülürken diğerininse üzerinde Totenkopf'un yanı sıra Runik alfabeyle yazılmış "Thor Mit Uns" (Almanca "Gott Mit Uns" şeklindeki Nazi sloganına atıf) yazısı belli oldu.

1. Nazi'nin göğüsünde yer alan amblem İskandinav mitolojisine dayandırılan Ægishjálmur (Terör Miğferi). Amblem İsveç'in Nazi partisi Folkfronten'in simgesi olmanın yanı sıra birçok modern neo-Nazi tarafından Svastika'ya (Gamalı Haç) ikâme olarak kullanılıyor.

1. Nazi'nin sağ kolundaki yama Nazi Almanyası'nda SS tarafından yaygın şekilde kullanılan Totenkopf. Söz konusu varyasyon II. Dünya Savaşı'nda Varşova Getto Katliamı'nı da yürüten Alman zırhlı tugayı 3. SS-Panzerdivision "Totenkopf"un yaması.[

2. Nazi'nin omuzu üstündeki yamada Runik alfabeyle "Thor Mit Uns" (Tor Bizimle) yazıyor. Söz konusu ifade Prusya'nın savaş sloganı olan "Gott Mit Uns"a (Tanrı Bizimle) bir atıf. Slogan Nazi Almanyası döneminde savaş boyunca propaganda amacıyla kullanıldı. Nazi'nin göğüsündeki yamalardan birindeyse Totenkopf bulunuyor.

Öte yandan "cephede" çekildiği iddia edilen görüntülerde BBC memurlarının kendilerini "ortasında bulduğu" bir çatışma sahnesi bile kurgulandı.

Nazi militanların söz konusu "çatışma" görüntülerinde birkaç el boşluğa ateş ettikten sonra siper aldıkları mevzilerden ellerini kollarını sallayarak uzaklaştığı görüldü.