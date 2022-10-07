Zelenskiy'in ekibinden 'nükleer tehdit' sözlerine açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in dün katıldığı bir toplantıda NATO'dan "Rusya'nın nükleer silah kullanmasını imkansız hale getirecek önleyici saldırılar" talebine ilişkin sözlerine Ukrayna'dan yeni açıklamalar geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ukrayna Devlet Başkanı'nın bu sözlerinin Kiev'in kitle imha silahlarının kullanılması riski yarattığını kanıtladığını söylemişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Zelenskiy'in açıktan nükleer savaş çağrısında bulunduğunu dile getirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in sözcüsü Serhiy Nikiforov, Zelenskiy'in bu açıklamasıyla "önleyici yaptırımlara" atıfta bulunduğunu ileri sürdü.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihaylo Podolyak da Zelenskiy'in dinleyicilere "Rusya'nın nükleer şantajı"nı hatırlattığını ve dünyaya "bunun sonuçlarını önceden tasarlayarak yaptırımlar ve askeri yardım dahil olmak üzere Rusya'ya karşı saldırıları yoğunlaştırmayı" önerdiğini iddia etti.

Zelenskiy dün Avustralya Lowy Enstitüsü'nün toplantısına hitaben yaptığı konuşmada şu sözleri sarf etmişti:

"Bu insanların (Ruslar) böyle korkunç adımlar atmaya muktedir olduklarını zaten görüyoruz. NATO ne yapmalı? Rusya'nın nükleer silah kullanmasını imkansız hale getirin. Ama önemli olan, 24 Şubat'tan önce olduğu gibi bir kez daha uluslararası topluma sesleniyorum: Önleyici saldırılar... Ki kullanırlarsa başlarına ne geleceğini bilsinler."