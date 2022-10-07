Lavrov: Ukrayna kitle imha silahlarının kullanımıyla ilgili riskler yaratıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev'in kitle imha silahlarının kullanımıyla ilgili riskler yarattığını ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in NATO'ya yaptığı Rusya'ya önleyici saldırılar düzenleme çağrısı yapmasının bunu kanıtladığını söyledi.

Zelenskiy'in NATO’nun Rusya’nın nükleer saldırısını beklemeden önleyici saldırılar düzenlemesi gerektiği yönündeki sözlerini değerlendiren Lavrov, "Dün Zelenskiy, Batılı efendilerini Rusya'ya uyarıcı nükleer saldırı düzenlemeye çağırdı. Böylece bu kişi, Kiev rejiminin oluşturduğu tehditlerin yeni kanıtlarını tüm dünyaya fiilen sundu. Özel askeri harekat da, bunların ortadan kaldırılması için başlatıldı" dedi.

Birleşik Rusya Partisi'nin Uluslararası İşbirliği Genel Konseyi'nin oturumunda konuşan Lavrov nükleer silah kullanma olasılığına ilişkin tartışmaların son dönemde arttığını söyledi. Lavrov, "Özellikle bundan dolayı Kiev rejiminin çeşitli kitle imha silahlarının kullanımıyla ilgili riskler oluşturmaya yönelik pervasız eylemleri, sessiz kalınıp geçiştirilemez" ifadelerini kullandı.