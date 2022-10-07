Biden'den 'nükleer kıyamet' açıklaması: 'Putin şaka yapmıyor'

ABD Başkanı Joe Biden New York'taki bir Demokrat bağış toplantısında yaptığı konuşmada dünyanın 1962'den beri nükleer felakete en yakın olduğu zamanı yaşadığını söyledi.

Biden, "Kennedy ve Küba füze krizinden bu yana Armageddon ihtimaliyle karşı karşıya kalmadık” dedi.

'Putin şaka yapmıyor'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e atıfta bulunarak, "Oldukça iyi tanıdığım bir adam" diyen Biden, "Taktik nükleer silahların ve biyolojik veya kimyasal silahların potansiyel kullanımı hakkında konuşurken şaka yapmıyor çünkü ordusunun önemli ölçüde düşük performans gösterdiğini söyleyebilirsiniz" ifadesini kullandı.

Biden "Putin için çıkış yolunun ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Çıkış yolunu nerede bulacak? Rusya içinde itibarını kaybetmekle kalmayıp önemli ölçüde güç de kaybediyor. Taktik nükleer silahı kullanıp da sonunda Armageddon ile sonuçlanmama diye bir şey olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

Armageddon, Dünya'nın sonu geldiğinde yapılacağı söylenen "büyük kıyamet savaşı"na deniliyor.