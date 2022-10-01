Dosya | NATO: Emperyalizmin terör örgütü

soL TV emperyalizmin savaş ve saldırı aracı NATO'nun kanlı tarihini ele aldı.

Haber Merkezi

soL TV 'Dosya' programında emperyalizmin kanlı tarihini ele aldı.

İşte emperyalizmin saldırı ve terör aracı NATO'nun kanlı tarihi...


 