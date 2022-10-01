soL TV 'Dosya' programında emperyalizmin kanlı tarihini ele aldı.
İşte emperyalizmin saldırı ve terör aracı NATO'nun kanlı tarihi...
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Dosya | NATO: Emperyalizmin terör örgütü
soL TV emperyalizmin savaş ve saldırı aracı NATO'nun kanlı tarihini ele aldı.
Haber Merkezi
soL TV 'Dosya' programında emperyalizmin kanlı tarihini ele aldı.
İşte emperyalizmin saldırı ve terör aracı NATO'nun kanlı tarihi...