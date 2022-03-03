Zelenski'ye Almanya'dan ödül

Axel Springer'in şefi Mathias Döpfner 2016 yılından beri her yıl verilen ödüle Zelenski'yi layık gördüklerini açıkladı. Döpfner, yaptığı açıklamada ''Avrupa'nın özgürlüğü için mücadele veren öncü figür'' olarak övdüğü Zelenski'yi cesaret ve tutarlılık sıfatlarıyla betimledi.

Axel Springer'in şefi Döpfner, ''Tüm bunların kendisinde ete kemiğe büründüğü Volodimir Zelenski, yalnızca ülkesinde yaşayan insanları için değil, tüm dünya için örnek olmuştur'' sözlerine yer verdi.

Bünyesinde çok sayıda medya kuruluşunu barındıran Axel Springer, daha önce de Mark Zuckerberg'e (2016), Timothy Berners-Lee'ye (2017), Jeft Bozos'a (2018), Shoshana Zuboff'a (2019), Elon Musk'a (2020) ve Özlem Tüfekçi ve Uğur Şahin ikilisine (2021) ödül vermişti.