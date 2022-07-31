Zelenskiy'den 'zorunlu' tahliye emri

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ülkenin doğusunda en yoğun çatışmaların olduğu Donetsk bölgesi için "zorunlu tahliye kararı" aldığı açıklandı. Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından yayımlanan açıklamaya göre Zelenskiy, Donetsk'ten zorunlu tahliyenin hükümet kararı olduğunu bildirdi.

Zelenskiy, tahliyeyle ilgili her şeyin planlandığını ifade etti. Hem lojistik hem ödeme noktasında destek ve yardım sağlanacağını kaydeden Zelenskiy, tahliye konusunda kararsız olanların karar vermesi gerektiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy kararsızlara yönelik olarak "Gidin, yardım edeceğiz" ifadesini kullandı.

Zelenskiy, "Donetsk bölgesinden ne kadar çok insan ayrılırsa, Rus ordusunun öldürmeye zamanı o kadar az olur. Birçok kişi ayrılmayı reddediyor ama yine de bunun yapılması gerekiyor. Fırsatınız varsa, Donbass'taki savaş bölgelerinde kalanlarla konuşun ve lütfen onları ayrılmanın gerekli olduğuna ikna edin" diyerek, ayrılan sakinlere tazminat verileceğini de ifade etti.