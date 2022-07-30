Ukrayna Dışişleri: İşgali püskürtebilirsek kendimizi Avrupa'nın güvenliğine adayacağız

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Ukrayna'ya gönderilen askeri yardımların bir "hayır işi" olmadığını ve uzun vadede Avrupa'nın güvenliğine yatırım şeklinde geri dönüşü olacağını öne sürdü.

New York Times gazetesi için bir yazı kaleme alan Dimitro Kuleba, Rus ordusunun Donetsk'te saldırılarını yoğunlaştırması üzerine "Batılı müttefiklerin gelişmiş topçu parçaları ve zırhlı araç teslimatını hızlandırması gerek" dedi.

Şu ana kadar gönderilen tüm askeri ve diğer destekler için ABD'ye ve özellikle de ülkenin Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a "son derece minnettar" olduklarını belirten Kuleba, "Yine de açık olmak istiyorum. Ukrayna'ya yapılan askeri yardım bir hayır işi değil. Bu, Avrupa'nın uzun vadeli güvenliği için gerekli bir yatırımdır" ifadelerini kullandı.

Kuleba, Ukrayna ordusunun 1945'ten bu yana Avrupa'nın en büyük kara savaşını yürüttüğünü söylediği yazısını "Rusya'nın işgalini püskürtebilirse, Ukrayna ordusu kendini Avrupa'nın güvenliğini ve istikrarını korumaya adayacak ve demokrasiyi her türlü otoriter saldırıdan koruyacak" ifadeleriyle sonlandırdı.