Zelenskiy'den yardım kampanyası duyurusu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy sosyal medya hesabında paylaştığı bir video aracılığıyla, United24 adlı Ukrayna için dünyanın herhangi bir yerinden para toplamak için çevrimiçi bir platform girişimini duyurdu.

Zelenskiy yaptığı açıklamada, "United24 küresel girişimini başlattık. Platformun ilk hedefi, Ukrayna'yı desteklemek için çevrimiçi olarak para toplamak. Diğer proje ve programlar yakında eklenecektir. Herhangi bir ülkeden bir tıklamayla bağış yapabilirsiniz. Birlikte kazanacağız!" dedi.

Zelenskiy, Mart ayında ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada projeyi duyurmuş ve amacının "herhangi bir savaşın başlamasına 24 saat içinde yanıt vermek" olduğunu iddia etmişti.