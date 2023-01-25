Zelenskiy'den 'tank' teşekkürü: 'Almanya'daki dostlarımıza minnettarız'

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin, Ukrayna'ya verdiği askeri desteği daha da güçlendireceğini ve Leopard 2 ana muharebe tankları sağlamaya karar verdiklerini açıkladı.

Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Scholz bu kararı bugün düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında duyurdu. Hebestreit ilk etapta Ukrayna'ya 14 Leopard-2-A6 tankı tedarik edeceklerini ve Leopard tankı satın almış üçüncü ülkelerin bunları Kiev'e ihraç etmesine izin vereceklerini duyurdu.

Zelenskiy'den teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Scholz'a ve "Almanya'daki dostlarına" bu karardan dolayı "minnettar" olduğunu duyurdu. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Zelenskiy "Alman ana muharebe tankları, savunma desteği ve eğitim görevlerinin daha da genişletilmesi, ortakların benzer silahları tedarik etmesi için yeşil ışık... Az önce Olaf Scholz ile yapılan bir görüşmede bu önemli ve zamanında alınan kararları duydum. Şansölye'ye ve Almanya'daki tüm dostlarımıza içtenlikle minnettarız" ifadelerini kullandı.

NATO memnun

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard 2 tankları gönderme kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Stoltenberg "Rusya'nın savaşında böyle kritik bir zamanda bunlar Ukrayna'nın kendini savunmasına, kazanmasına ve bağımsız bir ülke olarak kalmasına yardım edecek" dedi.

'Sevkiyat 3-4 aydan önce olmaz'

Öte yandan Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius bugün bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada Ukrayna'ya Leopard tanklarının sevkıyatının 3-4 aydan önce gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Rus büyükelçi: Son derece tehlikeli karar

Rusya’nın Berlin Büyükelçisi Sergey Neçayev ise karara ilişkin, “Bu, varolan çatışmayı yeni bir sürtüşme seviyesine çıkaran son derece tehlikeli bir karar. Söz konusu karar, Alman politikacıların, ülkelerinin bu çatışma içinde yer almak istemediği yönündeki açıklamaları ile de çelişiyor” yorumunu yaptı. Neçayev, “Bu karar ayrıca, Nazilerin işlediği suçlar konusunda taşıdığı tarihi sorumluluğu Almanya’nın nihai olarak reddettiği anlamına geliyor” diye ekledi.