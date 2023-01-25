Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya Leopard 2 tankları gönderileceğini resmen duyurdu.
Scholz'un, öncesinde Ukrayna'ya en az 14 Leopard 2 tankı gönderilmesine karar verdiği belirtilmişti.
Patronların Ensesindeyiz
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Patronların ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Almanya resmen duyurdu: Ukrayna'ya Leopard 2 tankları gönderilecek
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya Leopard 2 tankları gönderileceğini açıkladı.
Haber Merkezi
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya Leopard 2 tankları gönderileceğini resmen duyurdu.
Scholz'un, öncesinde Ukrayna'ya en az 14 Leopard 2 tankı gönderilmesine karar verdiği belirtilmişti.