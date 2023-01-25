Almanya resmen duyurdu: Ukrayna'ya Leopard 2 tankları gönderilecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya Leopard 2 tankları gönderileceğini açıkladı.

Haber Merkezi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya Leopard 2 tankları gönderileceğini resmen duyurdu.

Scholz'un, öncesinde Ukrayna'ya en az 14 Leopard 2 tankı gönderilmesine karar verdiği belirtilmişti.

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Almanya Ukrayna'ya Leopard 2 tankını göndermeyi kabul etti