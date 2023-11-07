Zelenskiy'den seçim açıklaması: Seçim için doğru zaman değil

Ukrayna gündeminde seçim yapılmasına dair tartışmalar devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile savaştayken seçim için doğru zamanın olmadığına inandığını söyledi.

Ukrayna'da ekim ayında parlamento seçimleri, gelecek yıl bahar aylarında ise devlet başkanlığı seçimleri yapılacaktı. Ancak seçimler Rusya ile savaş başladıktan sonra ilan edilen olağanüstü hal kapsamında iptal edilmişti.

Zelenskiy yaptığı konuşmada "Şimdi zamanın savunma zamanı, devletin ve insanların kaderinin bağlı olduğu savaş zamanı olduğuna karar vermeliyiz" dedi. Ülkenin 'bölünmesinin değil birleşmesinin' zamanı olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Şu an seçim için doğru zaman olduğuna inanmıyorum" ifadesini kullandı.

2019 yılında seçilen Zelenskiy eylül ayında yaptığı bir açıklamada, gelecek yıl gerekirse seçim yapılabileceğini ve uluslararası gözlemcilere izin verileceğini söylemişti. Batılı müttefiklerinin ise Ukrayna'ya demokratik seçim yapılması konusunda baskı yaptığı belirtiliyor.

Zelenskiy'nin 20 aydır devam etmekte olan savaşın başlarında popülaritesi yükselmesine karşın, ülke siyasetinde de kimi kırılmalar meydana geliyor. Zelenskiy'nin eski destekçilerinden Oleksiy Arestoviç, Rusya'ya yönelik saldırıların yavaş temposu nedeniyle eleştirdiği Zelenskiy'nin karşısına aday olarak çıkacağını açıklamıştı.