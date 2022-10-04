Zelenskiy'den Rusya'ya bağlanma anlaşmalarını reddeden kararname

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’ya bağlanma anlaşmalarının reddedildiği bir kararnameye imza attı.

Haber Merkezi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin anlaşmaları reddeden bir kararnameye imza attı.

Zelenskiy tarafından imzalanan kararnameye göre; Rusya’ya bağlanma anlaşmaları reddedilirken, söz konusu toprakların Ukrayna toprağı olduğu ifade edildi.

Kararnamede, 28 Ocak 2003 tarihli Ukrayna-Rus devlet sınırının belirlenmesi yönünde yapılan anlaşmaların ve Viyana Sözleşmesi'ne bağlı anlaşmaların feshedilemeyeceği belirtildi.

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