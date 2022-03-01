Zelenskiy'den Rusya ile müzakerelere ilişkin ilk açıklama

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Rusya ile dün başlayan müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu.

Konuşmasında, Rusya ile Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelere dair bilgi veren Zelenskiy, "Bugün, Rus tarafının inisiyatifiyle, Ukrayna ile Rusya arasındaki ilk tur müzakereler gerçekleştirildi. Bu görüşmeler, topraklarımızın, şehirlerimizin bombalanması ve bombardımanının arka planında gerçekleşti. Müzakere süreci ile bombardıman eş zamanlı sürdü. Rusya’nın basit bir yöntemle üzerimizde baskı kurmaya çalıştığını düşünüyorum. Bu tür taktikleri kabul etmiyoruz. Adil müzakereler ancak diğer taraf roketlerle saldırmadığında olur. Şu ana kadar almak istediğimiz sonucu alamadık" ifadesini kullandı.

Toplantıda kendilerinin çeşitli öneriler sunduğunu belirten Zelenskiy, "Rusya pozisyonunu açıkladı. Bazı sinyaller aldık. Heyet Kiev'e döndüğünde, duyduklarımızı analiz edeceğiz ve ardından ikinci tur görüşmelere nasıl geçeceğimize karar vereceğiz" diye konuştu.